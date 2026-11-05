¡Polémica! Así fue el penal que no pitó Selvin Brown a favor del Génesis ante Real España

La polémica se hizo presente en el partido luego de una acción protagonizada por Ángel Palomo, quien realizó una gran jugada individual y terminó generando una situación de peligro que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Durante la maniobra, el balón impactó en la mano de Marco Aceituno, provocando los reclamos de los futbolistas.

Sin embargo, el árbitro Selvin Brown no consideró que existieran argumentos suficientes para sancionar la acción como lanzamiento penal. La decisión generó controversia, especialmente por la forma en que la pelota terminó golpeando la mano del jugador después de la intervención ofensiva de Palomo, futbolista del Génesis FC.