Motagua confirma cambio de sede para el duelo ante Génesis por los desfiles Patrios

La Liga Nacional de Honduras ha confirmado uno de los cambios en los partidos de este fin de semana que se disputará la jornada 7 del torneo Apertura. El Motagua cambia de sede debido a los desfiles por las Fiestas Patrias. En un inicio, el duelo entre Motagua y Génesis se había confirmado para disputarse el sábado a las 7:30 pm en el estadio Chelato Uclés, pero debido a que el escenario ha sido elegido por las autoridades para los desfiles del 15 de septiembre, el duelo tuvo que moverse de sede.

El duelo ahora ha sido trasladado para disputarse en el estadio Carlos Miranda de Comayagua siempre a las 7:30 pm del sábado. Los azules han tenido que mover la agenda después de disputar el encuentro de Copa Centroamericana de Concacaf donde vencieron 3-0 al Alianza FC. Las autoridades de la Secretaría de Educación han pedido el estadio Nacional con tres días de anticipación para celebrar allí los actos cívicos tras los desfiles del 15 de septiembre. Mientras que la cancha de Comayagua es la alterna que tiene el cuadro azul profundo, lo mismo que el Club Olimpia.