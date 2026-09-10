Motagua confirma cambio de sede para el duelo ante Génesis por los desfiles Patrios

La Liga Nacional de Honduras ha confirmado uno de los cambios en los partidos de este fin de semana que se disputará la jornada 7 del torneo Apertura. El Motagua cambia de sede debido a los desfiles por las Fiestas Patrias.
En un inicio, el duelo entre Motagua y Génesis se había confirmado para disputarse el sábado a las 7:30 pm en el estadio Chelato Uclés, pero debido a que el escenario ha sido elegido por las autoridades para los desfiles del 15 de septiembre, el duelo tuvo que moverse de sede.
El duelo ahora ha sido trasladado para disputarse en el estadio Carlos Miranda de Comayagua siempre a las 7:30 pm del sábado. Los azules han tenido que mover la agenda después de disputar el encuentro de Copa Centroamericana de Concacaf donde vencieron 3-0 al Alianza FC.
Las autoridades de la Secretaría de Educación han pedido el estadio Nacional con tres días de anticipación para celebrar allí los actos cívicos tras los desfiles del 15 de septiembre. Mientras que la cancha de Comayagua es la alterna que tiene el cuadro azul profundo, lo mismo que el Club Olimpia.
Génesis FC es uno de los equipos revelación en el torneo y marcha en la cuarta posición con 10 puntos, los mismos que tiene Motagua, pero con mejor diferencia para los Caninos de La Paz. Este duelo podría ser bastante parejo ya que el azul les dará descanso a algunos jugadores debido al viaje a El Salvador.
Pues juegan el miércoles en San Salvador el partido de vuelta frente al Alianza FC que buscarán el pase a las semifinales y por ende la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf. Según explicó el director deportivo, Emilio Izaguirre, en el azul no se dan descanso ya que todos tienen opciones de ser titular.