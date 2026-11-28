La jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras llegó a su final este sábado y dejó definidos los equipos que avanzaron directamente a las semifinales y los que deberán disputar el repechaje para seguir en la lucha por el título. Olimpia confirmó su condición de líder y cerró las vueltas regulares con 38 puntos, mientras que Marathón aseguró el segundo lugar con 34 unidades. Ambos equipos consiguieron su clasificación directa a las semifinales. Por su parte, Motagua y Real España tendrán que buscar su boleto a la siguiente instancia a través del repechaje. El conjunto azul se enfrentará a Lobos UPNFM, mientras que la Máquina tendrá como rival al sorpresivo Estrella Roja de Danlí.

Los cruces quedaron definidos de acuerdo con la posición de los equipos en la tabla general. Por esa razón, Motagua y Real España tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas series en condición de local.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL REPECHAJE?

La Liga Nacional confirmó los horarios de los partidos de ida del repechaje del torneo Apertura 2026. La actividad comenzará el miércoles 2 de diciembre con el enfrentamiento entre Lobos UPNFM y Motagua, a las 7:00 de la noche, en el estadio Emilio Williams de Choluteca. La otra llave se disputará el jueves 3 de diciembre, cuando Estrella Roja reciba al Real España a las 7:00 PM en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los encuentros de vuelta serán el fin de semana. El sábado 5 de diciembre, el Ciclón Azul recibirá a los universitarios a las 7:00 de la noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa, mientras que el domingo 6 de diciembre se definirá la otra serie entre La Máquina y Estrella Roja, a partir de las 5:15 PM, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Los ganadores de ambas eliminatorias conseguirán los últimos dos boletos a las semifinales del campeonato.

¿CÓMO SE DEFINIRÁN LAS LLAVES DEL REPECHAJE?

En esta instancia, el formato se mantiene: el equipo mejor ubicado en la tabla enfrentará al que haya clasificado en la posición más baja. Es decir, el primero juega contra el sexto, el segundo contra el quinto, y así sucesivamente, según los clasificados tras el repechaje.

El actual campeón del fútbol hondureño, Motagua, tendrá que superar el repechaje si quiere mantener vivo el sueño de conquistar el bicampeonato y levantar su copa número 21 en el mes de diciembre.

CRUCES DE REPECHAJE