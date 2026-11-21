MIN 90+5 - ¡FINAL DEL PARTIDO! MARATHÓN SE LLEVA EL DERBI SAMPEDRANO ANTE REAL ESPAÑA EN EL MORAZÁN!



MIN 90 - ¡TIEMPO AGREGADO! Cinco minutos más se jugarán en la segunda parte del derbi sampedrano.



MIN 89 - Se detiene el partido porque Real España pide revisión en el FVS por un posible penal que al final el árbitro no sancionó nada.



MIN 83 - ¡CAMBIO EN MARATHÓN! SALE: Natanael Martínez y ENTRA: Kenny Bodden.



MIN 80 - ¡CAMBIO EN REAL ESPAÑA! SALE: Daylor Cacho y ENTRA: Eddie Hernández.



MIN 77 - ¡CAMBIO EN MARATHÓN! SALE: Nicolás Messiniti y ENTRA: Jonathan Bueso.



MIN 75 - Tomas Sorto se baja a Jhow Benavídez y esta vez el árbitro no perdona y amonesta al verdolaga



MIN 72 - ¡SE SALVA MARATHÓN! Centro desde la derecha de Anthony García y en el área Ángel Sayago estuvo cerca de desviar el balón.



MIN 67 - Tiro libre para el Real España luego de dura falta contra Nixon Cruz. Peligro en el área del Marathón. Por su parte, en las gradas la Policía Nacional ingresa a la localidad donde están los verdolagas por un disturbio entre los mismos aficionados del conjunto esmeralda.



MIN 64 - ¡CAMBIOS EN REAL ESPAÑA! SALEN: Marco Aceituno y Darixon Vuelto; ENTRAN: Nixon Cruz y Anthony García.



MIN 62 - Amonestado Brian Farioli por perder tiempo y así mismo al técnico Juan Ignacio Martínez y Silvio Rudman por reclamos.



MIN 60 - ¡TARJETA AMARILLA! Daylor Cacho fue amonestado luego de un manotazo en la cara a Javier Arriaga en el mediocampo.



MIN 57 - ¡CAMBIO EN MARATHÓN! SALE: Alberth Elis y ENTRA: Carlos Argueta.



MIN 47 - ¡SE SALVA MARATHÓN! Un centro desde la izquierda de Marco Aceituno y Javier Arriaga en su intento de despejar casi la termina metiendo en su propia portería.



8:36 PM - ¡COMENZÓ LA SEGUNDA PARTE!



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MIN 45+5 - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Marathón se va al descanso con la ventaja en el marcador ante Real España.



MIN 45 - ¡TIEMPO AGREGADO! Cinco minutos más se jugarán en la primera parte del derbi sampedrano.



MIN 43 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SAYAGO! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE REAL ESPAÑA! Franklin Flores envió un centro desde el costado izquierdo que Sayago conectó de cabeza, pero Rougier estuvo muy atento para rechazar el balón. Sin embargo, el rebote le quedó al delantero aurinegro, quien, con un sutil toque, terminó enviándolo al fondo de la red.



MIN 38 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RIVERA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MARATHÓN! Un errorazo de 'Pipo' López al intentar quedarse con el balón, pero terminó soltándolo y dejándolo servido para Javier, quien aprovechó la ocasión para definir con una vaselina y marcar el segundo tanto del Monstruo Verde.



MIN 29 - Marathón pide revisión en el FVS por una posible mano de Daylor Cacho tras centro de Javier Arriaga, pero nuevamente el árbitro no sanciona nada porque no hubo contacto.



MIN 26 - El árbitro Jefferson Escobar luego de revisar la jugada en el FVS, decide no sancionar nada.



MIN 22 - Desde el banquillo del Real España sacan la primera tarjeta para que el árbitro revise un posible penal en el FVS tras un centro de Roberto Osorto y el balón pegaría en la mano de Tomas Sorto.



MIN 20 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DAMIN! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MARATHÓN! El dorsal '10' del Monstruo Verde se animó a probar de larga distancia y con la ayuda de un leve desvío de un jugador aurinegro, dejó sin opciones a 'Pipo' López, quien no pudo evitar la caída de su portería.



MIN 18 - ¡REAL ESPAÑA NO PUEDE! Sayago le deja el balón a Roberto Osorto en una nueva oportunidad para abrir el marcador, pero nuevamente su disparo no fue certero y se escapó a un costado de la portería.



MIN 9 - ¡CEEEERCAAAA! Un nuevo error en la salida del conjunto verdolaga que fue aprovechado por Roberto Osorto para rematar de larga distancia y el 'uuufff' bajó desde la gradería.



MIN 7 - ¡SE SALVA MARATHÓN! Sayago le ganó el balón a Natanael Martínez y quedó de cara a portería, pero finalmente el balón se terminó estrellando en el poste del arco de Rougier.



MIN 5 - ¡PRIMER AVISO! Franklin Flores mandó un centro peligroso al área y Ángel Sayago remató a portería, pero su disparo se escapó por arriba de la portería verdolaga.



7:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Real España y Marathón ya se ven las caras en la penúltima jornada del Apertura 2026.