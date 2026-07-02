Excampeón con Francia aniquila a Paraguay: “Van a recibir una paliza”

Francia se ha consolidado como la selección más convincente del Mundial 2026. Con un registro de 13 goles anotados y solo 2 encajados en cuatro partidos, Les Bleus no solo han demostrado superioridad ofensiva, sino también una solidez defensiva que los coloca como firmes candidatos a levantar la Copa del Mundo.
Tras su contundente clasificación a los octavos de final, las reacciones no tardaron en llegar. Una de las más sonadas fue la de Christophe Dugarry, campeón mundial en 1998, quien en los micrófonos de Radio MonteCarlo analizó el estado actual del equipo de Didier Deschamps. Sus palabras fueron categóricas: el nivel de Francia es muy superior al de sus rivales y envió un mensaje claro a quienes se cruzarán en su camino.
Dugarry no tuvo piedad al hablar del desempeño de Suecia en el duelo anterior. Según el exfutbolista, los jugadores suecos “valían 100 millones de euros... Y son incapaces de ponernos en peligro ni una sola vez”. Incluso llegó a llamarles “peluqueros”, restándole cualquier mérito al planteamiento escandinavo, que consideró sumamente débil frente al poderío francés.
De cara al próximo duelo contra Paraguay en octavos de final, Dugarry fue aún más contundente. Sin filtros, lanzó un pronóstico demoledor: “Van a recibir una paliza”. Para el exdelantero, la diferencia física y técnica entre ambas selecciones es abismal, y el conjunto sudamericano tendrá muy pocas herramientas para frenar el vendaval ofensivo que encabeza Kylian Mbappé.
Con una trayectoria que lo llevó a levantar la Copa del Mundo en 1998 y la Eurocopa en 2000, Dugarry se ha convertido en una de las voces más directas del periodismo deportivo francés. Su paso por clubes de élite como el Barcelona y el Milan le da autoridad para exigir al máximo a la generación actual, y sus palabras reflejan la confianza que respira el entorno de la selección gala.
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Francia llega a esta fase del torneo no solo como favorita, sino como un equipo que transmite jerarquía en cada partido. Mientras sus rivales intentan encontrar huecos en su defensa, Les Bleus siguen marcando territorio con una efectividad que asusta. Y si las palabras de Dugarry se cumplen, Paraguay podría ser el próximo en caer bajo el peso de una máquina francesa que va por todo.