Excampeón con Francia aniquila a Paraguay: “Van a recibir una paliza”

Francia se ha consolidado como la selección más convincente del Mundial 2026. Con un registro de 13 goles anotados y solo 2 encajados en cuatro partidos, Les Bleus no solo han demostrado superioridad ofensiva, sino también una solidez defensiva que los coloca como firmes candidatos a levantar la Copa del Mundo.

Tras su contundente clasificación a los octavos de final, las reacciones no tardaron en llegar. Una de las más sonadas fue la de Christophe Dugarry, campeón mundial en 1998, quien en los micrófonos de Radio MonteCarlo analizó el estado actual del equipo de Didier Deschamps. Sus palabras fueron categóricas: el nivel de Francia es muy superior al de sus rivales y envió un mensaje claro a quienes se cruzarán en su camino.

Dugarry no tuvo piedad al hablar del desempeño de Suecia en el duelo anterior. Según el exfutbolista, los jugadores suecos “valían 100 millones de euros... Y son incapaces de ponernos en peligro ni una sola vez”. Incluso llegó a llamarles “peluqueros”, restándole cualquier mérito al planteamiento escandinavo, que consideró sumamente débil frente al poderío francés.