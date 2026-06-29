  1. Mundial 2026

FIFA sigue confiando en el árbitro hondureño Saíd Martínez y le da buena noticia

El silbante hondureño sigue teniendo la confianza de la FIFA tras sus dos primeras presentaciones y pitará su tercer encuentro de la Copa del Mundo.

FIFA sigue confiando en el árbitro hondureño Saíd Martínez y le da buena noticia

Los árbitros hondureños, Saíd Martínez, Walter López y Cristhian Ramírez, seguirán pitando en la Copa del Mundo y han sido nombrados para el duelo entre Bélgica y Sengal.

 Foto: FIFA
29 de junio de 2026 a las 12:15

Buenas noticias. El árbitro hondureño Saíd Martínez recibió su tercer nombramiento como árbitro de la Copa del Mundo tras ser nombrado para pitar el duelo de dieciseisavos de final entre Bélgica y Senegal.

El silbante originario de Tocoa, Colón, seguirá acompañado de sus compatriotas, Cristian Ramírez y Walter López. El encuentro entre los belgas y los africanos será el miércoles a las 2:00 pm en la ciudad de Seattle, Washington.

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La primera presentación de Martínez en la Copa Mundial fue el duelo Suiza frente a Qatar que empataron 1-1, luego el segundo choque fue entre Inglaterra y Ghana que terminó sin goles. Después apareció de cuarto árbitro en el duelo entre Portugal y Colombia que terminó empate.

El árbitro hondureño Saíd Martínez será el central del partido entre Bélgica y Senegal que se jugará el miércoles en Seattle.

El árbitro hondureño Saíd Martínez será el central del partido entre Bélgica y Senegal que se jugará el miércoles en Seattle.

(Foto FIFA)

Saíd ha tenido una buena presentación en el campeonato mundial; fue cuestionado por la prensa inglesa por algunas decisiones, pero más que todo fue porque no se revisaron en el VAR algunas jugadas polémicas.

Si el catracho sigue con este buen paso, podría seguir teniendo participación ya junto al salvadoreño, Iván Barton, son los únicos centroamericanos presentes en este torneo que ha tenido una enorme expectativa por la gran cantidad de buenos partidos disputados.

Lo único en este Mundial cuando pita Saíd Martínez es que hay ganadores, porque en los dos que fue central, fueron empates, también cuando estuvo de cuarto se vivió una intensa igualdad entre colombianos y portugueses en Miami.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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