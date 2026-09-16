Rudman avisa y señala las claves de Marathón para eliminar al Alajuelense

El entrenador de Marathón, Silvio Rudman, compareció en conferencia de prensa previo al trascendental duelo de este jueves ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El 'Monstruo verde' llega a territorio tico con la ilusión intacta de dar el batacazo y eliminar al tricampeón de la competencia. Marathón cedió un empate 2-2 en el partido de ida disputado en el estadio Morazán, por lo que está obligado a ganar para avanzar a las semifinales.

Rudman habló sobre las claves que deberá tener su equipo para afrontar una serie tan exigente y dejó claro que el cuadro sampedrano no cambiará su identidad. También se refirió al momento que atraviesa Alajuelense, que llega al decisivo compromiso con un cambio en su banquillo. El conjunto costarricense decidió apostar por Bryan Ruiz como nuevo entrenador, luego de la salida de su anterior técnico, situación que genera un escenario diferente para el encuentro de vuelta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE CONFERENCIA DE SILVIO RUDMAN ¿Cómo sacaron un análisis previo de este Alajuelense que cambió de técnico? ¿Podría ser un arma de doble filo el hecho de que estrenen estrategfa? El análisis realmente es lo que significa Alajuelense como equipo, que es el tricampeón de la competencia. Nosotros lo respetamos mucho. Realmente tiene jugadores de buena valía, de mucha jerarquía, pero más allá de Alajuelense, lo importante es lo que realmente va a proponer mañana Marathón, sabiendo que nosotros somos un equipo en crecimiento, que siempre le inculcamos al equipo un orden, mucha dinámica, mucha intensidad, siempre pensar en el arco contrario. Será un partido importantísimo para nosotros y realmente venimos a competir. ¿Cómo afrontar la serie ante un tricampeón de la Copa Centroamericana que ahora acaba de cambiar de técnico? Nosotros realmente respetamos al rival. Ellos tienen un sistema de juego, vimos cuatro o cinco videos de ellos en la Centroamericana. Es un equipo que juega bien al fútbol, que siempre trata de tener posesión del balón, pero nosotros lo que tenemos que pensar es en lo que vamos a hacer dentro de la cancha. Realmente, la idea que nosotros tenemos es plasmar un buen fútbol, pensar siempre en el arco contrario, siempre teniendo un orden, pero sabiendo que Marathón lo que mejor hace es competir y mañana no va a ser la excepción.