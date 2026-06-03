Bombazo en México: André Jardine se fue del América y el elegido para suplirlo

Luego de una etapa exitosa de tres años como entrenador del Club América, el brasileño André Jardine deja el nido de las águilas con un legendario tricampeonato de la Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024). A través de sus redes sociales, la entidad azulcrema confirmó el adiós del técnico de 46 años: "Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André".

"Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos, Jardine", cerró la institución. Jardine se va como una leyenda del América tras haber conseguido un total de seis títulos en tres años: tres Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa MX y una Campeones Cup.

En la reciente temporada, el cuadro azulcrema fue eliminado en los cuartos de final ante Pumas tras un torneo irregular en el que apenas clasificó en el octavo lugar de la tabla con 25 puntos después de siete victorias, cuatro empates y seis derrotas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De esta manera, la directiva encabezada por Santiago Baños comienza la búsqueda de un nuevo entrenador con el objetivo de que el América regrese a lo más alto de la competencia.

SU POSIBLE REEMPLAZO

Según Claro Sports, la entidad ya tendría al elegido para reemplazar a Jardine y sería nada menos que el uruguayo Guillermo Almada, quien actualmente se encuentra libre tras no poder salvar del descenso al Real Oviedo en la Liga Española. La posible llegada de Almada a las águilas no sería la apuesta por un DT en construcción, sino por uno probado, con personalidad, método y una trayectoria reciente que lo colocó entre los nombres más importantes del fútbol mexicano.

Su etapa con el Pachuca lo consolidó como un estratega capaz de competir, formar, potenciar futbolistas y ganar. Bajo su mando, los 'Tuzos' no solo recuperaron protagonismo en México, también se convirtieron en uno de los clubes más incómodos para cualquier rival, con una propuesta basada en presión, ritmo, juventud y agresividad. El uruguayo llevó a Pachuca al título del Apertura 2022, en una final contundente ante Toluca que terminó con global de 8-2, una de las exhibiciones más dominantes en una serie por el campeonato del fútbol mexicano.