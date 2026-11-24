La Selección de Colombia sigue firme en el Mundial Sub-17. Después de debutar con un triunfo 2-1 frente a Japón, el combinado sudamericano volvió a sumar de a tres al imponerse 2-0 ante Honduras, resultado que le permitió asegurar su boleto a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, en medio de la celebración por la clasificación, los cafeteros recibieron una noticia que complica sus planes de cara al cierre de la fase de grupos: no podrá contar con Adrián Mosquera para el siguiente encuentro.