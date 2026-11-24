La Selección de Colombia sigue firme en el Mundial Sub-17. Después de debutar con un triunfo 2-1 frente a Japón, el combinado sudamericano volvió a sumar de a tres al imponerse 2-0 ante Honduras, resultado que le permitió asegurar su boleto a los dieciseisavos de final.
Sin embargo, en medio de la celebración por la clasificación, los cafeteros recibieron una noticia que complica sus planes de cara al cierre de la fase de grupos: no podrá contar con Adrián Mosquera para el siguiente encuentro.
El delantero colombiano fue amonestado durante el partido frente a Honduras y llegó a su segunda tarjeta amarilla en el certamen. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, esta acumulación implica una fecha de suspensión, por lo que deberá cumplir el castigo ante Serbia.
-- COLOMBIA PIERDE A UNA FIGURA ANTE SERBIA --
Mosquera había sido protagonista en el estreno mundialista frente a Japón, cuando aportó una asistencia en la victoria de su selección. Ahora, su ausencia representa una baja para el equipo cafetero en un partido importante para definir las posiciones del Grupo L.
Colombia se enfrentará a Serbia el viernes 27 de noviembre, a las 7:00 de la mañana, con el objetivo de asegurar el primer lugar de su grupo. A los sudamericanos les basta con conseguir un empate para finalizar en la cima.
De esta manera, aunque Colombia ya tiene garantizada su presencia en la siguiente ronda, tendrá que afrontar su último compromiso de la fase de grupos sin Adrián Mosquera, quien podrá regresar para los dieciseisavos de final.