Triste noticia: fallece Carlos Albert, reconocido periodista deportivo mexicano

El deporte mexicano atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de Carlos Albert Llorente, quien falleció a los 83 años. El exfutbolista y reconocido comentarista dejó una importante huella en los medios de comunicación, donde desarrolló una extensa carrera dedicada al análisis y la información del fútbol.
Por el momento, no se han revelado públicamente las causas de su fallecimiento ni las circunstancias en las que se produjo su muerte. La noticia ha generado pesar entre quienes compartieron con él diferentes etapas de su trayectoria en el balompié mexicano.
Carlos Albert fue un personaje que conoció el fútbol desde diferentes facetas. Primero defendió los colores de clubes profesionales y representó a su país en competencias internacionales, antes de trasladar sus conocimientos a la televisión, la radio y los medios escritos, donde se convirtió en una voz reconocida.
Nacido el 10 de julio de 1943 en Ciudad de México, Albert comenzó su camino deportivo como futbolista profesional. Se desempeñaba como defensa central y tuvo una etapa importante con el Necaxa, institución en la que militó entre 1961 y 1971, consolidando sus primeros años dentro del fútbol mexicano.
Su calidad también le permitió vestir la camiseta de la Selección Mexicana y representar a su país en escenarios internacionales. Formó parte del equipo que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y posteriormente integró la delegación mexicana que conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967, celebrados en Canadá.
Después de colgar los botines, encontró en el periodismo deportivo una nueva manera de permanecer ligado a su gran pasión. Su experiencia como jugador le permitió aportar una perspectiva diferente en sus análisis y comentarios, construyendo una trayectoria de varias décadas que hoy es recordada tras su fallecimiento.