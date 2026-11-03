Triste noticia: fallece Carlos Albert, reconocido periodista deportivo mexicano

El deporte mexicano atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de Carlos Albert Llorente, quien falleció a los 83 años. El exfutbolista y reconocido comentarista dejó una importante huella en los medios de comunicación, donde desarrolló una extensa carrera dedicada al análisis y la información del fútbol. Por el momento, no se han revelado públicamente las causas de su fallecimiento ni las circunstancias en las que se produjo su muerte. La noticia ha generado pesar entre quienes compartieron con él diferentes etapas de su trayectoria en el balompié mexicano.

Carlos Albert fue un personaje que conoció el fútbol desde diferentes facetas. Primero defendió los colores de clubes profesionales y representó a su país en competencias internacionales, antes de trasladar sus conocimientos a la televisión, la radio y los medios escritos, donde se convirtió en una voz reconocida. Nacido el 10 de julio de 1943 en Ciudad de México, Albert comenzó su camino deportivo como futbolista profesional. Se desempeñaba como defensa central y tuvo una etapa importante con el Necaxa, institución en la que militó entre 1961 y 1971, consolidando sus primeros años dentro del fútbol mexicano.