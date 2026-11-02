DT deja la conferencia para pelear con un periodista: "¡Ignorante de mi***!"

El entrenador del Cusco FC, Javier Rabanal, protagonizó un polémico incidente al insultar e intentar agredir físicamente a un periodista durante la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo por 1-0 ante Sport Boys en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso, válido por la fecha 15 del Clausura de la liga peruana, se definió en los minutos finales con un gol de Jostin Alarcón, lo que desató un evidente malestar en el estratega español.

La tensión estalló cuando un reportero de la prensa local cuestionó severamente el funcionamiento ofensivo del Cuscu y le formuló una punzante interrogante: "¿Cuál es el trabajo que hace usted en la semana?". Al argumentar que el equipo no había mostrado variantes tácticas ni ensayado remates de larga distancia, Rebanal se molestó de inmediato y tomó la consulta como un ataque personal directo hacia su metodología. Lejos de mantener la compostura, el técnico desvió los focos hacia la capacidad analítica del propio comunicador afirmando que veía el fútbol "con los ojos cerrados". Con el tono de voz en constante aumento, lo mandó a informarse mejor: "Vaya usted a Oropesa. Tiene las puertas abiertas y usted puede ir a ver el trabajo semanal. Usted no ha ido nunca, habla desde la ignorancia. No me falte el respeto". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El reportero interrumpió pidiendo que tampoco se le faltara al respeto, lo que terminó de dinamitar la paciencia del DT. La discusión subió drásticamente de tono hasta cruzar los límites profesionales con insultos explícitos de ambas partes. Ante la insistencia del periodista, Rabanal cortó abruptamente su comparecencia y le espetó un fulminante: "No me esté levantando la voz. ¡Ignorante de mie***!".

🤬 El enfado del año en el mundo del fútbol: Javier Rabanal, entrenador del Cusco peruano, se engancha con un periodista en rueda de prensaOjo a cómo se va calentando conforme avanza el vídeo...Fuente: L1MAX https://t.co/RVjnPfU8tr — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) November 2, 2026

El agredido no se quedó callado y respondió con un "usted será un ignorante", provocando que el ambiente en la sala de prensa del Cusco se volviera insostenible. El momento de mayor dramatismo ocurrió cuando el técnico se levantó de manera brusca de su silla. En lugar de retirarse hacia los camerinos, Rabanal se dirigió directamente hacia la ubicación del reportero con la clara intención de increparlo físicamente. El conato de pelea obligó a la rápida intervención de los oficiales de prensa de la Liga 1, miembros del club y otros asistentes, quienes tuvieron que contener y separar al estratega para evitar una agresión física mayor.