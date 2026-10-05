La Francia de Zidane firmó la remontada ante Bélgica y sigue invicta

La Francia de Zinedine Zidane cerró con una nueva victoria contra Bélgica (4-1), que la deja al borde de los cuartos de final, la primera tanda de la fase previa de la Liga de Naciones, después de que el nuevo DT virara el rumbo cuando los 'Diablos Rojos' habían tomado la delantera. Los goles de Desiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise por partida doble, tres jugadores que saltaron al terreno de juego en el segundo tiempo, acabaron por desarbolar al equipo de Mark van Bommel, que se habían ido al descanso por delante gracias a un tanto de Lukebakio.

El golpe de timón que dio Zidane desde el banquillo asestó una séptima derrota consecutiva a Bélgica ante Francia, a la que no gana desde 2015 y que complica sus opciones en la presente competición. La goleada, que llegó tras un primer tiempo en el que dormitaba el Estadio de Francia, abarrotado de nuevo en otra muestra del tirón que tiene este equipo y su nuevo seleccionador, acalla un debate que empezaba a abrirse camino, el de la eficacia goleadora de los 'Bleus' versión 'Zizou'. Con tres goles en los tres primeros partidos, servicios mínimos, Francia sumó dos victorias y un empate. Ante Bélgica reaccionó a tiempo para evitar un desastre y, de paso, demostrar que sí son capaces de convertir la superioridad en el campo en goles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Aunque para eso Zidane tuviera que revisar el boceto que puso de salida, uno más en el carrusel de cambios que ha hecho en esta larga concentración, en la que ha usado todos sus efectivos.

VICTOOOOOIRE ! 🤩💙Nos Bleus renversent totalement la Belgique avec 4️⃣ buts inscrits dans le dernier quart d'heure ! 🔥💪🇫🇷4-1🇧🇪 l #FRABEL https://t.co/1Vj1zwyoTs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 5, 2026

Esta vez optó por dejar en el banquillo a Olise, elevado a la categoría de estrella en ausencia del lesionado Kylian Mbappé, y Ousmane Dembélé fue voluntarioso pero poco eficiente. El relevo entre ambos a la hora de juego acabó por doblegar a una Bélgica que hasta ese momento había acariciado la sorpresa de derrotar a Francia en su estadio, pero que no pudo soportar el chaparrón que le cayó en el segundo acto. Si en el primero Francia se había mostrado mansa, insuficiente para doblegar el orden belga, en la segunda mitad fue un torbellino. El gol de Lukebakio, que se aprovechó de un desajuste defensivo para plantarse solo ante Guillaume Restes y adelantar a su equipo, llevó el miedo a las gradas.