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Selección llena de estrellas descenderá: tabla del grupo A de la UEFA Nations League

UEFA Nations League: no sumaron puntos y descenderán a la Liga B a falta de dos fechas

Selección llena de estrellas descenderá: tabla del grupo A de la UEFA Nations League
05 de octubre de 2026 a las 14:22

La Turquía de Arda Güler, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz y Ferdi Kadıoğlu, entre otras figuras, no ha metido ni las manos en el Grupo A1 de la UEFA Nations League y queda al borde de su descenso a la Liga B.

La selección turca marcha última con 0 puntos después de cuatro jornadas, producto de cuatro derrotas, resultados que lo dejan fuera de la competencia de las grandes selecciones.

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En el primer lugar aparece Francia con 10 puntos, seguida por Italia con 7, mientras que Bélgica suma 6 unidades. Turquía aparece en el cuarto puesto con 0 puntos, apenas dos goles anotados y 11 recibidos, para una diferencia de -9.

SELECCIÓN DE ESTRELLAS A LA LIGA B

El panorama es todavía más llamativo por el talento que tiene el conjunto dirigido por Vincenzo Montella. En su plantilla aparecen nombres como Arda Güler, estrella del Real Madrid; Orkun Kökçü; Kerem Aktürkoğlu; Ferdi Kadıoğlu; Barış Alper Yılmaz; Merih Demiral; Zeki Çelik; Ozan Kabak y Altay Bayındır, entre otros. UEFA incluye a todos ellos dentro de la convocatoria turca para esta Nations League.

Sin embargo, las figuras no han sido suficientes. Turquía comenzó perdiendo 0-1 contra Francia, después cayó 1-4 frente a Italia y posteriormente sufrió un duro 0-3 ante Bélgica y hoy volvió a caer 3-1 ante Italia, resultados que la dejaron sin margen de reacción.

Turquía solo puede salvarse con un milagro. Debe ganarle a Francia y a Bélgica por diferencia de 4 o cinco goles, algo que en papel se mira imposible. Los turcos solo pueden alcanzar a los belgas que tienen seis unidades y es por eso que para muchos el cuarto lugar de Turquía queda sentenciado y su descenso se confirmaría en noviembre.

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Y es que esta edición de la Nations League tiene un sistema especial por la reestructuración que tendrá la competición en 2028/29: los dos cuartos lugares con peor clasificación entre los cuatro grupos de la Liga A descienden directamente a la Liga B.

Mientras Turquía prepara su regreso a la Liga B, Francia, Italia y Bélgica todavía pelean por objetivos muy diferentes: los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, mientras que los terceros tendrán que luchar por su permanencia dependiendo de su posición general.

​​​​​​​Turquía se despedirá de la élite europea con un dato que sorprende: una generación cargada de talento, pero cuatro partidos, cuatro derrotas y cero puntos. Ahora deberá jugar en la Liga B de la Nations League.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A1 DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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