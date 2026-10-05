Selección llena de estrellas descenderá: tabla del grupo A de la UEFA Nations League

La Turquía de Arda Güler, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz y Ferdi Kadıoğlu, entre otras figuras, no ha metido ni las manos en el Grupo A1 de la UEFA Nations League y queda al borde de su descenso a la Liga B. La selección turca marcha última con 0 puntos después de cuatro jornadas, producto de cuatro derrotas, resultados que lo dejan fuera de la competencia de las grandes selecciones.

En el primer lugar aparece Francia con 10 puntos, seguida por Italia con 7, mientras que Bélgica suma 6 unidades. Turquía aparece en el cuarto puesto con 0 puntos, apenas dos goles anotados y 11 recibidos, para una diferencia de -9.

SELECCIÓN DE ESTRELLAS A LA LIGA B

El panorama es todavía más llamativo por el talento que tiene el conjunto dirigido por Vincenzo Montella. En su plantilla aparecen nombres como Arda Güler, estrella del Real Madrid; Orkun Kökçü; Kerem Aktürkoğlu; Ferdi Kadıoğlu; Barış Alper Yılmaz; Merih Demiral; Zeki Çelik; Ozan Kabak y Altay Bayındır, entre otros. UEFA incluye a todos ellos dentro de la convocatoria turca para esta Nations League.



Sin embargo, las figuras no han sido suficientes. Turquía comenzó perdiendo 0-1 contra Francia, después cayó 1-4 frente a Italia y posteriormente sufrió un duro 0-3 ante Bélgica y hoy volvió a caer 3-1 ante Italia, resultados que la dejaron sin margen de reacción.



Turquía solo puede salvarse con un milagro. Debe ganarle a Francia y a Bélgica por diferencia de 4 o cinco goles, algo que en papel se mira imposible. Los turcos solo pueden alcanzar a los belgas que tienen seis unidades y es por eso que para muchos el cuarto lugar de Turquía queda sentenciado y su descenso se confirmaría en noviembre.

Y es que esta edición de la Nations League tiene un sistema especial por la reestructuración que tendrá la competición en 2028/29: los dos cuartos lugares con peor clasificación entre los cuatro grupos de la Liga A descienden directamente a la Liga B.



Mientras Turquía prepara su regreso a la Liga B, Francia, Italia y Bélgica todavía pelean por objetivos muy diferentes: los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, mientras que los terceros tendrán que luchar por su permanencia dependiendo de su posición general.



​​​​​​​Turquía se despedirá de la élite europea con un dato que sorprende: una generación cargada de talento, pero cuatro partidos, cuatro derrotas y cero puntos. Ahora deberá jugar en la Liga B de la Nations League. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE