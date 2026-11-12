Italia remonta ante Francia y Zidane complica la clasificación en la Liga de Naciones

Sin Kilyan Mbappe, ausente por lesión y sin puntería, Francia encajó su primera derrota en la Liga de Naciones, la primera también con Zinedine Zidane en el banquillo, superado por Italia (3-1) que deja la clasificación para cuartos de final del grupo con todo por decidir para la última jornada y con dos plazas a repartir entre estos dos equipos y Bélgica. El combinado bleu se diluyó especialmente en la última media hora, donde Italia, que resistió con solvencia y fe durante gran parte del partido, aprovechó sus ocasiones y revolucionó al cuarteto. Excepto Turquía, próximo rival de Francia, el resto cuanta con opciones de avanzar en la competición. Italianos y galos, con diez puntos, son los dos primeros. Bélgica, con nueve tras vencer a Turquía, es tercero. El domingo, en Bruselas, el cuadro belga recibirá al transalpino. Todo en juego. Francia tenía en su mano la clasificación en esta quinta jornada, en Milan. No perder le llevaba matemáticamente a los cuartos de final y el triunfo, como primera del grupo. Nada ocurrió. Perdió y su objetivo queda en el aire.

Se estrelló con los palos, dos, el cuadro de Zidane que empezó como un tiro y que decayó paulatinamente, con el paso de los minutos hasta caer en manos del cuadro local que no había logrado ganar un partido como anfitrión en la Liga de Naciones hasta el momento. Llevaba invicto en este torneo Francia nueve partidos pero salió malparado de Milan a pesar de que al principio arrolló a su adversario. Adrien Rabiot, de cabeza, Lucas Da Cunha, desde fuera del área, ejercieron de carta de presentación de las intenciones visitantes que abrieron el marcador a los diez minutos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Fue en un error mayúsculo del meta Gianluigi Donnarumma que envió directamente la pelota a Michael Olise. El atacante del Bayern Múnich avanzó unos metros y aprovechó el regalo para poner por delante a Francia que pudo marcar más por medio de Da Cunha y Bradley Barcola. Pero ninguno de ellos es Mbappé y el conjunto galo no aprovechó ninguna de las ocasiones, múltiples, que tuvo.

La primera llegada de Italia llegó en el 26 y fue gol. En un gran mano a mano de Nicolo Cambiaghi, en la banda izquierda, con Malo Gusto. El italiano dejó atrás al francés y alcanzó la línea de fondo. Envió el balón al primer palo y el ariete Pio Esposito se adelantó a su marcador y batió a Mike Maignan. Fue primera ocasión, primer gol. El tanto dio alas al combinado de Roberto Mancini que se estiró. Maignan tuvo que responder a un disparo de Sebastian Esposito dentro del área aunque el juego y el dominio era francés. Bradley Barcola tiró al palo, con Donnarumma batido a diez del descanso y en el inicio de la reanudación, en el 53, fue Rayan Cherki el que se estrelló con el palo con un tiro desde el borde del área. Respiró Italia que se encontró con su gran ocasión a la hora de partido.