El clásico del fútbol inglés se tiñó por completo de rojo en Anfield, donde el Liverpool propinó una contundente goleada de 4-0 al Manchester United en la jornada 11 de la Premier League.

El encuentro representó el estrepitoso estreno oficial de Mauricio Pochettino al frente de los 'Red Devils', tras haber asumido el cargo apenas unos días antes luego de su paso por la selección de Estados Unidos.

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Por el contrario, el conjunto local dirigido por el español Andoni Iraola aprovechó la localía para exhibir una superioridad abrumadora desde el silbatazo inicial.

El plan táctico de Pochettino se desmoronó prácticamente antes de comenzar, cuando el defensor francés Leny Yoro vio la tarjeta roja directa al minuto 8 por una infracción como último hombre, decisión que fue ratificada por el VAR. Con un hombre menos en el terreno de juego, el United quedó a merced del vendaval ofensivo del Liverpool que no tardó en capitalizar su superioridad numérica en el marcador.

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Apenas dos minutos después de la expulsión, al 10', el mediocampista húngaro Dominik Szoboszlai ejecutó un tiro libre magistral para abrir la cuenta en Anfield. Sin dar tiempo a que la visita se reorganizara, el alemán Florian Wirtz amplió la ventaja al 13'.