El clásico del fútbol inglés se tiñó por completo de rojo en Anfield, donde el Liverpool propinó una contundente goleada de 4-0 al Manchester United en la jornada 11 de la Premier League.
El encuentro representó el estrepitoso estreno oficial de Mauricio Pochettino al frente de los 'Red Devils', tras haber asumido el cargo apenas unos días antes luego de su paso por la selección de Estados Unidos.
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Por el contrario, el conjunto local dirigido por el español Andoni Iraola aprovechó la localía para exhibir una superioridad abrumadora desde el silbatazo inicial.
El plan táctico de Pochettino se desmoronó prácticamente antes de comenzar, cuando el defensor francés Leny Yoro vio la tarjeta roja directa al minuto 8 por una infracción como último hombre, decisión que fue ratificada por el VAR. Con un hombre menos en el terreno de juego, el United quedó a merced del vendaval ofensivo del Liverpool que no tardó en capitalizar su superioridad numérica en el marcador.
Apenas dos minutos después de la expulsión, al 10', el mediocampista húngaro Dominik Szoboszlai ejecutó un tiro libre magistral para abrir la cuenta en Anfield. Sin dar tiempo a que la visita se reorganizara, el alemán Florian Wirtz amplió la ventaja al 13'.
UP. THE. REDS. https://t.co/QxYFQ3Ltie— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2026
De acuerdo con datos de Opta, este 2-0 en apenas 12 minutos y 40 segundos se convirtió en el más rápido en la historia de los enfrentamientos entre ambos clubes en la era Premier League.
Ante el escenario adverso, Pochettino optó por sacrificar al atacante Bryan Mbeumo al 22' para dar ingreso a Harry Maguire y conformar una línea defensiva de cinco hombres con el objetivo de evitar una catástrofe mayor. Aunque el ajuste logró contener momentáneamente el ritmo goleador durante el resto de la primera mitad, el dominio territorial y la posesión del balón permanecieron bajo el control absoluto de los 'Reds', que superaron el 60% de tenencia y generaron múltiples ocasiones frente al arco defendido por Senne Lammens.
En el complemento, la tónica del partido no cambió y la sentencia definitiva llegó al 66' por intermedio de una de las grandes joyas de la cantera local. Tras una gran acción individual y asistencia de Bradley Barcola, el joven atacante Rio Ngumoha definió con frialdad para firmar el 3-0.
Con 18 años y 85 días, Ngumoha estableció una marca histórica al convertirse en el futbolista más joven en participar directamente en un gol en un clásico entre Liverpool y Manchester United dentro de la competición. Y el cuarto definitivo lo hizo el español Víctor Múñoz en el 82' tras la asistencia de Wirtz.
TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE
En cuanto a la tabla clasificación, este triunfo permite al Liverpool escalar posiciones en la zona alta, llegando a las 21 unidades y se mantiene firme en la pelea por los puestos de clasificación a la Champions League. También recorta distancias respecto al líder Arsenal, que comanda la tabla con 28 puntos.
La otra cara de la moneda refleja la profunda crisis deportiva que atraviesa el United, que llegaba a esta cita ubicado en la decimoctava posición con apenas ocho puntos y arrastrando una racha negativa de ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria.
Con esta derrota en Anfield, el equipo de Pochettino se estanca en el fondo de la tabla y caen hasta el puesto 19, siendo el segundo equipo mayor goleador del certamen y hundidos en la zona de descenso directo, confirmando la enorme tarea de rescate que tiene por delante el técnico argentino.