Las selecciones de Argentina, Egipto, Francia, Arabia Saudí y Uganda sellaron este miércoles su clasificación a los dieciseisavos del Mundial sub-17 masculino de fútbol que se disputa en Catar. Argentina accede como segunda de grupo, por detrás de Australia, tras empatar 3-3 con la de Dinamarca en un emocionante partido. La Albiceleste se aseguró el pase, mientras que equipo escandinavo queda eliminado.

Los daneses se adelantaron en el marcador después de que Frederik Vestergaard fuera derribado en el área y Noah Madsen transformara el penalti. Un disparo desviado de Kerim Sejdic que rebotó en el pie de Ekene Chukwuani supuso el 2-0, pero Argentina remontó gracias a los goles de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz para ponerse por delante, aunque Omram Khatar empató para Dinamarca.

Francia se recuperó de la derrota encajada ante Arabia Saudí al imponerse por 0-3 a Uruguay, que ya estaba clasificada, y liderar el grupo D por delante del cuadro sudamericano. Los 'bleus' ganaron a Uruguay con goles de Aymen Amaaouch, Ally Traoré e Idrissa Dia.



También accede a las eliminatorias, y tras ganar 4-1 a Panamá, la selección de Egipto, como segunda del Grupo A y por detrás de Grecia, que ha ganado sus tres partidos, el último este miércoles a Catar por 4-0, y suma pleno de 9 puntos.