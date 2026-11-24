La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar llegó a su fin este martes con ocho emocionantes encuentros correspondientes a los sectores I, J, K y L. Con la conclusión de esta fecha, el torneo juvenil ya conoce a las primeras 11 selecciones que han asegurado matemáticamente su boleto a los 16avos de final, destacando un dominio importante de los representantes sudamericanos y europeos, además de la contundente presencia de México por la Concacaf.

La nota más alta del día en cuanto a contundencia ofensiva la protagonizó el combinado azteca en el grupo K, tras golear 4-0 a Camerún y confirmar su paso perfecto. En ese mismo sector, Venezuela hizo lo propio al imponerse por la mínima 1-0 ante Rumania. Con estos resultados, tanto mexicanos como venezolanos alcanzaron las seis unidades y sellaron su clasificación anticipada a la siguiente ronda, dejando el duelo entre ambos en la última fecha únicamente para definir el liderato del grupo. Por su parte, el Grupo L también definió a sus dos invitados directos a la fase de eliminación directa. Colombia superó a una combativa Honduras, sumando su segundo triunfo del certamen. A primera hora, Serbia dio un golpe de autoridad al vencer 1-0 a Japón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De este modo, serbios y colombianos lideran el sector con seis puntos y avanzan de ronda, mientras que hondureños y japoneses quedan sin unidades, obligados a buscar una victoria en su enfrentamiento directo de la tercera fecha para aspirar a uno de los cupos como mejores terceros.

En el Grupo I, Brasil reafirmó su favoritismo al derrotar 1-0 a Tanzania, resultado que le permitió llegar a seis puntos y asegurar su presencia en la ronda de los 32 mejores. En el otro compromiso de esta llave, Irlanda venció 2-0 a Costa Rica, complicando el panorama de la escuadra tica, que necesitará sumar en el cierre de la fase de grupos para mantener vivas sus esperanzas de avanzar. La jornada también dejó espacio para las sorpresas en el Grupo J, donde República Dominicana consiguió un triunfo histórico al remontar y vencer 2-1 a Chile. En el duelo paralelo del mismo grupo, Argelia derrotó con idéntico marcador de 2-1 a Montenegro. Estos resultados dejan completamente abierto el destino de este sector, obligando a la selección chilena y al resto de sus rivales a jugarse la clasificación en la jornada definitiva.

11 SELECCIONES YA CLASIFICARON