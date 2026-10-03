Rubio se aferra al milagro en Honduras: "Todavía tenemos una pequeña esperanza"

Jonathan Rubio fue uno de los futbolistas de Honduras que atendió a los medios de comunicación luego de la dolorosa derrota ante Martinica, resultado que dejó a la Bicolor en una situación complicada de cara a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf. Con el boleto a los cuartos de final todavía como posibilidad, aunque con un panorama complicado, el mediocampista dejó claro que el equipo debe pasar página y concentrarse en el duelo ante Jamaica: “Lo que pasó ayer (ante Martinica), infelizmente, ya no podemos cambiar nada. Toca pensar ahora en Jamaica”, expresó. Rubio reconoció que el golpe sufrido ante Martinica dificulta encontrar un mensaje para una afición que ha visto resultados que han generado dudas, pero insistió en que mientras existan posibilidades, el grupo debe aferrarse a ellas: “Todavía tenemos una pequeña esperanza y yo creo que nos tenemos que aferrar a eso”, manifestó.

Jonathan también se refirió a la presión que rodea a Honduras y a la posibilidad de terminar comprometido con el descenso a la Liga B, señalando que los jugadores son conscientes de lo que está en juego: “Vivimos de resultados, vivimos de ganar”, afirmó. Pese al momento adverso, el jugador mantiene la fe en que la Bicolor puede reaccionar ante Jamaica y cerrar la fase de grupos con una victoria: “Esperamos el día lunes volver a ganar y volver a darle una alegría al pueblo hondureño”.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE JONATHAN RUBIO --

¿Cómo sacar adelante lo que viene el lunes ante Jamaica luego de lo sucedido ante Martinica?



La verdad que lo que pasó ayer, infelizmente, ya no podemos cambiar nada. Toca pensar ahora en Jamaica. Sabemos que va a ser un partido difícil, como lo han sido los tres partidos que hemos jugado. Vamos a salir para ganar. Todavía tenemos una pequeña esperanza y yo creo que nos tenemos que aferrar a eso. Yo dije antes de salir para Jamaica que íbamos ante todos los pronósticos y logramos lo más difícil, que era ganar en Kingston. Entonces, ahora estamos igual y nuestro trabajo es creer hasta donde hayan posibilidades y dar una imagen diferente de lo que pasó ayer. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué le decís a la gente que hoy, por supuesto, está desencajada después de lo sucedido?



Es complicado tener un mensaje aquí para la afición después de lo que pasó ayer, pero vuelvo y repito, tenemos una esperanza. Vamos a aferrarnos a eso, a las personas que todavía creen en nosotros. Pedirles que nos apoyen. Yo sé que es difícil, incluso a mí me cuesta encontrar las palabras para la afición, porque es verdad que venimos de resultados que cuestan, cuesta que las personas crean en nosotros. No voy a mentir, pero bueno, tenemos posibilidades todavía y pedirles a las personas que quieran apoyarnos que luchemos hasta el final juntos. ¿Fue muy excesiva la cantidad de cambios que hizo el entrenador para el partido ante Martinica?



A esta pregunta yo creo que no soy la persona más correcta ni la más indicada para responder. Pero yo creo que ustedes han visto que en 10 días se van a jugar cuatro partidos, entonces yo creo que el profesor tomó esa decisión de hacer seis cambios. Somos 26 jugadores, todos podemos sumar, todos tenemos la capacidad para poder estar en el once titular. Como les digo, es difícil no hacer rotaciones cuando son cuatro partidos en muy pocos días, con viajes. No solamente los viajes que hemos hecho aquí, sino ya los viajes que traemos desde nuestros clubes. Entonces, la verdad que no soy la persona más indicada para responder eso, pero yo creo que el profesor así lo decidió pensando en el bien del grupo, en el bien de la Selección. A veces las cosas salen bien, a veces no salen, pero todos los que estamos aquí tenemos la capacidad y la calidad para poder estar en el once titular.