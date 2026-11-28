Juticalpa FC será el equipo que tendrá la complicada misión de luchar por la permanencia en la Liga Nacional durante el próximo año, luego de finalizar en el último puesto de la tabla de posiciones del torneo Apertura. El conjunto canechero no logró levantar cabeza a lo largo del campeonato y terminó pagando caro los malos resultados que lo acompañaron durante la competencia. El equipo olanchano vivió un certamen bastante complicado, marcado por la inestabilidad en el banquillo, donde contó con dos entrenadores diferentes. Finalmente, cerró su participación bajo la dirección técnica del colombiano Jhon Jairo López, quien asumió el reto de intentar cambiar el rumbo de una institución que no consiguió los objetivos deportivos trazados.

A los problemas futbolísticos también se sumaron situaciones extradeportivas, ya que Juticalpa estuvo relacionado con dificultades económicas, deudas y asuntos administrativos que complicaron el panorama del club. Ahora, los canecheros deberán enfocarse en el próximo torneo, donde tendrán la presión de sumar resultados positivos para evitar perder la categoría en el fútbol hondureño.

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