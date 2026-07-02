Endrick rompió el silencio sobre su relación con Ancelotti: "Él piensa..."

Endrick, delantero de la selección brasileña, aseguró este jueves estar "tranquilo" con su suplencia y subrayó que el entrenador Carlo Ancelotti "sabe muy bien lo que hace" con las decisiones que toma. Muchas de las preguntas dirigidas al joven delantero giraron en torno a su papel de revulsivo en la 'Seleção', en un momento en que la afición demanda que sea titular y cuando faltan tres días para los octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega.

"Ancelotti no va a hacer lo mejor para mí, va a hacer lo mejor para el equipo. No tiene miedo, él piensa y las cosas ocurren. Está iluminado", dijo el atacante sobre el seleccionador, en una rueda de prensa en el hotel de concentración de la 'Canarinha', en Basking Ridge (Estados Unidos). "El sábado (un día antes del partido), voy a dormir como un bebé, puedes quedarte tranquilo", respondió Endrick a un periodista. Sostiene que él ya está "muy agradecido a Dios" por formar parte de la convocatoria. "Es una victoria estar en este grupo, con la selección disputando una Copa del Mundo". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE No obstante, subrayó que los 26 jugadores están como "locos" por jugar de inicio. "Yo también estoy muy preparado para ese momento. Todos aquí estamos esperando esa oportunidad, pero el entrenador va a hacer lo mejor para el equipo", reiteró.

El ariete de 19 años, además, llenó de elogios a Ancelotti, con el que ya coincidió en el Real Madrid, en la primera temporada del brasileño en el fútbol europeo. "Es una convivencia maravillosa. Fue mi primer entrenador en Europa. De las mejores experiencias que he tenido, fue increíble, pude aprender bastante con él y sus auxiliares, que son muy buenos. Aquí en la selección no está siendo diferente", explicó. "Siempre estuve tranquilo porque el entrenador es de los más victoriosos del mundo y sabe muy bien lo que hace", apuntó. "No me imaginaba estar aquí con Rayan (extremo del Bournemouth), los dos con 19 años. Vamos a hacer de todo para entrar y hacer lo que el seleccionador diga que hay que hacer", insistió.

UN '9' POLIVALENTE

También destacó su polivalencia en el ataque, pues en el Olympique de Lyon, donde estuvo cedido durante el primer semestre de este año, pudo jugar de centrodelantero, de extremo diestro y hasta de falso 9.

"Ancelotti ya sabe cuáles son mis características y mis cualidades. Pasé un año a su lado, me vio entrenar y aquí es lo mismo. Sabe lo que puedo contribuir al equipo", indicó. Sobre el partido contra Noruega, proyectó que será un duelo "maravilloso" con dos equipos "buscando la victoria en todo momento". "Ahora no hay margen de error. Tenemos que seguir trabajando y, si nos marcan primero, mantener la calma y buscar siempre ganar porque es 'mata-mata' y tenemos que matar".

SE CONVERTIRÁ EN PADRE

Por otro lado, el delantero afirmó que está contando las horas para que nazca su hijo, a quien espera darle a conocer al "Endrick persona y no al Endrick jugador". "Es un honor, estoy agradecido a Dios por haberme enviado una familia maravillosa, que es mi esposa y ahora mi hijo. Estoy contando las horas para que llegue y lo pueda abrazar", expresó.