El gesto de Erling Haaland con Said Martínez tras echar a Brasil del Mundial 2026

Erling Haaland volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por sus goles. Tras la histórica victoria de Noruega sobre Brasil, el delantero mostró un gesto de respeto hacia el árbitro hondureño Said Martínez, quien formó parte de la cuarteta arbitral del compromiso. Al finalizar el encuentro, el atacante del Manchester City se dirigió directamente hacia el equipo arbitral para agradecer su labor. Con una sonrisa y un apretón de manos, Haaland saludó de manera cordial a Said Martínez y al resto de los oficiales, en una escena que rápidamente llamó la atención.

El gesto del goleador noruego fue interpretado como una muestra de deportividad y reconocimiento al trabajo realizado por la cuarteta arbitral en un partido de alta exigencia, donde Noruega dio la sorpresa al imponerse a Brasil y asegurar su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. Said Martínez volvió a cumplir funciones como cuarto árbitro, ratificando la confianza que la FIFA mantiene en el juez hondureño, quien cuenta con amplia experiencia en torneos internacionales de Concacaf y competiciones organizadas por el máximo organismo del fútbol.

La imagen de Haaland saludando al árbitro catracho no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos aficionados destacaron la humildad del delantero, considerado uno de los mejores futbolistas del planeta, por tomarse el tiempo de reconocer el trabajo del equipo arbitral. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE