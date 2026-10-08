¡Hay campeón! Daniel Christian School conquista el Torneo Bilingüe CONDEPOR U13

La emoción y el talento juvenil fueron protagonistas en la gran final del Torneo Bilingüe CONDEPOR U13, competencia que cerró con una jornada cargada de intensidad y buenos encuentros.

A lo largo del certamen, niños y jóvenes demostraron sus habilidades dentro del terreno de juego, además de reflejar disciplina, compañerismo y pasión por el fútbol en cada uno de los partidos disputados.