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¡Hay campeón! Daniel Christian School conquista el Torneo Bilingüe CONDEPOR U13

Con este tipo de iniciativas, CONDEPOR reafirma su respaldo al deporte infantil y juvenil, creando espacios para que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades.

¡Hay campeón! Daniel Christian School conquista el Torneo Bilingüe CONDEPOR U13

Daniel Christian School conquistó el Torneo Bilingüe CONDEPOR U13
08 de octubre de 2026 a las 15:52

La emoción y el talento juvenil fueron protagonistas en la gran final del Torneo Bilingüe CONDEPOR U13, competencia que cerró con una jornada cargada de intensidad y buenos encuentros.

A lo largo del certamen, niños y jóvenes demostraron sus habilidades dentro del terreno de juego, además de reflejar disciplina, compañerismo y pasión por el fútbol en cada uno de los partidos disputados.

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La tabla final ubicó a Happy Summers en la cuarta posición, mientras que Tsebaoth Christian Academy terminó en el tercer lugar. La Escuela Alison Bixby Stone consiguió el segundo puesto y Daniel Christian School se quedó con el campeonato.

Con este tipo de iniciativas, CONDEPOR reafirma su respaldo al deporte infantil y juvenil, creando espacios para que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades y fortalezcan valores como la perseverancia, la disciplina y el trabajo en equipo.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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