Fonseca explota contra el Saprissa: "La copa chocolate no la pueden ni ganar"

Fiel a su estilo directo y polémico, Fonseca lanzó una dura frase al referirse al torneo regional y a la eliminación del equipo costarricense. "La famosa copa chocolate que dicen que juegan no la pueden ni ganar ni avanzar", manifestó el exdelantero.

La eliminación del Saprissa en la Copa Centroamericana sigue generando reacciones en Costa Rica , y una de las voces que analizó lo ocurrido fue la del exfutbolista y comentarista deportivo Rolando Fonseca, quien no ocultó su postura sobre el rendimiento mostrado por el conjunto morado en el certamen internacional.

El comentarista también se refirió al sentir de la afición del Saprissa después del golpe sufrido en la competencia. "El saprissismo hoy se levanta herido, se levanta con muchas dudas, qué vendrá para Saprissa en los próximos meses", añadió Fonseca, quien además dejó entrever que el club podría atravesar un periodo complicado en lo deportivo.

Fonseca fue más allá en su análisis y advirtió que lo ocurrido podría representar el comienzo de una crisis que se extienda durante un periodo considerable. "Cuidado y no es el inicio de una crisis deportiva de Saprissa por un buen tiempo, queda confirmado que el plantel queda debiendo, que es emocional, que se pudo ganar el clásico por emoción y esto se gana con fútbol. Hay muchos jugadores que no pasan un buen momento", agregó.

Mientras tanto, Fonseca también tuvo palabras para el Cartaginés, equipo que logró sobreponerse a las dificultades y terminó consiguiendo un resultado positivo. El comentarista destacó especialmente la capacidad del conjunto blanquiazul para reaccionar ante la adversidad durante el compromiso.

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"Tuvieron tenacidad por levantarse, esa es la perseverancia por sacar ese resultado que es muy bueno para Cartaginés", concluyó Fonseca, quien contrastó de esta manera el momento que atraviesa Saprissa con la respuesta que mostró Cartaginés en su duelo de Copa Centroamericana.