Concacaf: Faitelson revela el golpe que México quiere dar y FIFA ya lo sabe

El futuro directivo de la Concacaf podría enfrentar un sacudón político de gran escala. De acuerdo con una revelación del periodista David Faitelson en la cadena TUDN, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) formaría parte de un grupo de asociaciones miembro que planea apartar al canadiense Víctor Montagliani de la presidencia del organismo regional.
Durante su participación en el podcast Selecciona2, Faitelson aseguró que este movimiento político busca tomar fuerza hacia marzo de 2027, coincidiendo con el Congreso de la FIFA que se celebrará en Marruecos.
"En marzo hay un golpe de estado para sacar a Montagliani de la Concacaf. La Federación Mexicana de Futbol está en el 'ejército' que busca el golpe de estado", expresó el comunicador, según la publicación de TUDN.
De acuerdo con la versión expuesta por Faitelson, el plan de la FMF busca recuperar influencia directiva en la zona para que el fútbol mexicano obtenga mayor libertad de negociación con la Conmebol y rompa con las restricciones actuales.
"La idea es que México recupere la Concacaf, un presidente que le permita al futbol mexicano volver a la idea de ir a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, tener más torneo con la Conmebol", añadió el periodista.
Los clubes de la Liga MX disputaron la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana durante casi dos décadas, pero quedaron fuera de estas competiciones continentales tras su última participación en la edición de 2016 debido a desajustes en el calendario internacional y normativas de la confederación.
Para lograr la destitución de Montagliani, el bloque impulsor del cambio enfrentará un panorama complejo. Faitelson señaló que las asociaciones del Caribe concentran un grupo clave de 25 votos alineados con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Ante este escenario de fuerzas divididas, la posición geopolítica y el voto de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) se perfilan como los factores determinantes que definirán el éxito o fracaso de esta iniciativa política en 2027.