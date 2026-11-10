VIDEO: la peligrosa jugada recuerda el caso Owono y decisión en España

El fútbol español volvió a vivir momentos de gran angustia este fin de semana. Apenas unos días después del luto que sacudió al deporte por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras un trágico choque con el guardameta Jesús Owono, los fantasmas sobre la salud de los futbolistas reaparecieron en el estadio de la Nova Creu Alta. Durante el encuentro disputado entre el Sabadell y la Real Sociedad, el ambiente estuvo marcado por la emoción. Al minuto 9 del partido, todo el estadio se unió en un sentido y respetuoso aplauso para rendir homenaje a la memoria del atacante fallecido.

Sin embargo, la emoción pronto dio paso a la preocupación. Pocos minutos después del homenaje, el centrocampista nigeriano Quadri Liameed comenzó a sentir fuertes mareos mientras corría por el terreno de juego. Ante los claros síntomas de malestar del jugador, los servicios médicos actuaron con total rapidez. Se activó de inmediato el protocolo de conmociones, y el cuerpo técnico decidió retirarlo del campo en el minuto 12 para salvaguardar su integridad física. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Al finalizar el encuentro, el entrenador del Sabadell, Ferran Costa, explicó ante los medios lo sucedido y reconoció que el centrocampista venía arrastrando las consecuencias de una acción muy dura de la jornada anterior.

"Me pidió el cambio porque no se encontraba bien, se mareaba. Quiero ser prudente, pero la hostia que se llevó fue brutal la semana pasada ante el Albacete [tras un golpe con Corpas]. Si me la meten a mí, no me levanto en tres semanas, pero él ha querido forzar. Lo ha intentado. Así son estos jugadores", declaró Costa con franqueza. Para calmar la inquietud de los aficionados, la institución arlequinada emitió rápidamente un comunicado a través de sus redes sociales. En el mensaje confirmaron que el futbolista se encuentra fuera de peligro y que su sustitución se debió estrictamente a una medida de precaución médica para evitar cualquier riesgo mayor.