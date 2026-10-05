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Joselu consigue nuevo equipo a sus 36 años tras estar como agente libre

El delantero español tenía ofertas para regresar a Europa, pero finalmente decidió continuar su carrera en Qatar con otro club.

Joselu consigue nuevo equipo a sus 36 años tras estar como agente libre
05 de octubre de 2026 a las 19:18

Joselu Mato ha sonado durante las últimas semanas para reforzar la delantera de muchos equipos, tanto españoles como internacionales, ya que se encontraba como agente libre y podía fichar por cualquier entidad.

Su trayectoria en clubes como Alavés, Real Madrid, Newcastle o Espanyol lo convierte en un seguro de gol para el que lo contrate, pero finalmente no volverá a Europa.

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Joselu, que formó parte de la plantilla de la selección española campeona de la Eurocopa de 2024, se encontraba sin equipo tras dejar el Al Gharafa. Sin embargo, tras tomarse el tiempo necesario para reflexionar, seguirá jugando en Qatar.

Tal y como anuncia el periodista Matteo Moretto y reconfirmado por Fabrizio Romano en sus redes sociales, el veterano atacante fichará por el Al Sailiya.

Joselu llegará a una plantilla bastante joven en líneas generales, con muchos jugadores cataríes y con el marroquí Younes Belhanda, con una buena trayectoria en Europa, como jugador más conocido.

De esta forma, el punta español de 36 años afrontará una nueva etapa en una carrera marcada por sus goles y por haber pasado por algunas de las principales ligas europeas.

Ha vestido las camisetas de numerosos clubes a lo largo de su trayectoria y también tuvo la oportunidad de regresar al Real Madrid, donde vivió una segunda etapa antes de poner rumbo a Qatar.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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