Joselu consigue nuevo equipo a sus 36 años tras estar como agente libre

Joselu Mato ha sonado durante las últimas semanas para reforzar la delantera de muchos equipos, tanto españoles como internacionales, ya que se encontraba como agente libre y podía fichar por cualquier entidad. Su trayectoria en clubes como Alavés, Real Madrid, Newcastle o Espanyol lo convierte en un seguro de gol para el que lo contrate, pero finalmente no volverá a Europa.

Joselu, que formó parte de la plantilla de la selección española campeona de la Eurocopa de 2024, se encontraba sin equipo tras dejar el Al Gharafa. Sin embargo, tras tomarse el tiempo necesario para reflexionar, seguirá jugando en Qatar. Tal y como anuncia el periodista Matteo Moretto y reconfirmado por Fabrizio Romano en sus redes sociales, el veterano atacante fichará por el Al Sailiya.

🚨🇪🇸 Joselu to Qatari side Al Sailiya Sports Club, here we go! Agreement done for the Spanish striker.Former Real Madrid forward joins as free agent after leaving Al Gharafa. 🇶🇦 @MatteMoretto https://t.co/p86T7Hh8SY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2026