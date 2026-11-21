La fiesta de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo un inesperado episodio que encendió las alarmas, luego de que Leandro Paredes sufriera una descompensación mientras ofrecía declaraciones en directo tras la victoria frente a Atlético Mineiro. El mediocampista argentino se desplomó durante una entrevista con la cadena Dsports, aunque posteriormente recibió asistencia y se informó que se encontraba estable. El futbolista estaba compartiendo sus sensaciones después de conseguir el título continental y se mostró bastante emocionado por el logro alcanzado. “Hay pocas palabras para expresar lo que estoy viviendo. Estoy feliz y agradecido. Ahora toca disfrutar y agradecer por todo lo que vivimos...”, alcanzó a expresar antes de comenzar a sentirse mal y perder el conocimiento frente a las cámaras.

La situación generó preocupación entre quienes estaban presentes, ya que el volante comenzó a desviar su mirada hacia un costado y segundos después terminó cayendo al suelo. De inmediato recibió atención para estabilizarlo, mientras la transmisión confirmó que estaba siendo asistido y que su estado no representaba, en ese momento, una situación de gravedad. Cabe recordar que Paredes había abandonado el terreno de juego al minuto 13 del segundo tiempo, cuando fue sustituido por Tomás Belmonte. El cambio estuvo relacionado con un problema físico que habría sufrido el futbolista, presuntamente provocado por una baja de presión y un cuadro de deshidratación debido a las altas temperaturas registradas en Barranquilla.

Por su parte, el entrenador Arruabarrena ya había ofrecido detalles sobre el estado del mediocampista durante una conferencia de prensa, donde explicó que las molestias comenzaron antes de finalizar la primera mitad. El técnico reconoció que el jugador presentó dificultades para desplazarse y que fue el propio argentino quien solicitó ser sustituido al notar que no se encontraba en buenas condiciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Lo crucé en el vestuario. Tuvo un bajón, se sentía mareado. Le costaba trasladarse a los costados. Él fue muy honesto y pidió el cambio, y recién me enteré de su segundo bajón”, manifestó el entrenador. Así, lo que comenzó como una celebración inolvidable para Boca Juniors terminó con un momento de preocupación por la salud de uno de sus principales referentes, quien tuvo que recibir asistencia después de los festejos.