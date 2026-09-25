Vozinha volvió a jugar con Cabo Verde: su terrible error que acabó en gol y derrota

Tras ser una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, la selección de Cabo Verde inició su camino en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones con una dura derrota contra Malí (3-1). Vozinha, arquero de 40 años que fue figura en los partidos ante España y Argentina, volvió a defender la portería de su país, pero protagonizó un grosero error que no tardó en viralizarse por las redes sociales.

La caída ante Malí expuso las dificultades del cuadro caboverdiano para repetir la fórmula que le permitió competir frente a selecciones de mayor jerarquía en la Copa del Mundo. Cabo Verde planteó un partido defensivo, con diez jugadores cerca de su área y Benchimol aislado en el ataque. Martial Tia firmó el primero para el combinado local, mientras que Sidny Lopes Cabral, autor del mejor gol del Mundial 2026 contra Argentina, igualó el tablero. Nene Dorgeles, delantero del Fenerbahçe turco, volvió a inclinar el resultado para los malienses. Pero el punto de inflexión llegó a los 51 minutos, cuando Vozinha salió de su área para interceptar un avance rival y quiso controlar el balón con el pecho. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, el control del portero fue excesivamente largo y Dorgeles remató con el arco vacío para marcar el tercer tanto definitivo del equipo local.