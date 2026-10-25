La Sub-15 de Honduras sigue invicta: volvió a golear y luego firma un empate en el Mundial

La Selección Sub-15 de Honduras empezó su vibrante jornada dominical cosechando un nuevo triunfo y logrando un aguerrido empate en el Mundial y Festival Sub-15 que se celebra en Azerbaiyán. El representativo catracho ratificó el excelente nivel mostrado en su debut y dio un paso gigante bajo las exigentes condiciones del formato de fútbol 8 implementado por la FIFA.

Las actividades de este domingo arrancaron en la madrugada con la goleada sobre Singapur (3-0). El equipo dirigido por el español Cristian Aleza saltó al campo con la misma agresividad ofensiva que el día anterior, imponiendo las condiciones del partido desde el pitazo inicial gracias a una alta presión y una gran fluidez en la circulación de la pelota. El marcador se abrió temprano a favor de la 'Mini H' por intermedio de Dempsey Ordóñez (5'), quien definió de forma impecable ante la salida del arquero asiático. Pocos minutos después, Santiago Amador estiró la ventaja con un remate que descolocó a la defensiva rival (13'), permitiendo al cuadro hondureño manejar los hilos del encuentro en el campo reducido de Bakú. La guinda del pastel en el primer partido del día la puso el atacante Diego Ortiz (24'), quien selló el definitivo 3-0 en favor de Honduras. Con este resultado, el combinado nacional firmaba su segunda victoria consecutiva en el torneo y mantenía su arco completamente imbatible. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🇭🇳⚽️ ¡Final del partido en Bakú!Honduras vence 3-0 a Singapur 🇸🇬 en su segundo compromiso del FIFA U-15 World Cup & Festival Azerbaiyán 2026.⚽️ Dempsey Ordoñez (5’)⚽️ Santiago Amador (13’)⚽️ Diego Ortiz (24’)¡Vamos, Honduras! ¡Vamos, cipotes! 💪🇭🇳#HU15 #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 25, 2026

SUFRIDO EMPATE ANTE GUINEA Sin embargo, el segundo examen dominical representó un reto de máxima exigencia física ante la competitiva escuadra de Guinea. Los africanos plantaron cara con un planteamiento vertical y veloz que puso a prueba la resistencia de la zaga catracha, obligando al cuerpo técnico hondureño a mover sus piezas tácticas para contrarrestar la intensidad rival. El partido se convirtió en un toma y daca de constantes emociones donde Honduras pegó primero gracias al instinto goleador de Diego Ortiz, quien firmó su cuarta diana en lo que va del certamen.

Pese a la respuesta inmediata del conjunto guineano, Honduras volvió a ponerse en ventaja gracias a una definición del juvenil Josué Linares, desatando la euforia en el banquillo. El tramo final del partido estuvo cargado de dramatismo cuando Guinea logró rescatar el definitivo empate 2-2 aprovechando una desatención en la zaga catracha. A pesar del cansancio físico evidente por el desgaste de disputar dos encuentros el mismo día, la 'Mini H' defendió el resultado con el cuchillo entre los dientes hasta el pitazo final para asegurar un punto valioso.



🇭🇳⚽️ ¡Final del partido!Guinea 🇬🇳 2-2 Honduras 🇭🇳 en el tercer compromiso de nuestra Selección Nacional U-15 en el FIFA U-15 World Cup & Festival Azerbaiyán 2026.⚽️ Diego Ortiz⚽️ Josué Linares#HU15 #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión https://t.co/YVSf7LUaWg — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 25, 2026