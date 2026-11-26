La Selección Sub-17 de Honduras afrontará este viernes 27 de noviembre un duelo decisivo frente a Japón en el cierre del Grupo L del Mundial de Qatar 2026. El compromiso está programado para las 7:00 de la mañana, hora hondureña, en un escenario donde la Bicolor no tiene margen de error y está obligada a sumar de a tres para mantener vivas sus esperanzas en el certamen. El camino del combinado catracho se complicó desde el arranque de la competencia tras caer con marcador de 2-0 ante Serbia en su debut. Ese tropiezo inicial dejó al plantel sin margen de maniobra y con la presión de conseguir un resultado positivo en su segunda salida para evitar depender de terceros.

En la segunda jornada frente a Colombia, el equipo hondureño compitió con intensidad y resistió hasta el tramo final del encuentro, pero terminó sucumbiendo nuevamente por 2-0. Los tantos de Matías Caicedo al minuto 76 y de José Escorcia al 84 sentenciaron una derrota que dejó a Honduras sin puntos y sin posibilidades matemáticas de pelear por los dos primeros puestos del sector.

¿QUÉ NECESITA HONDURAS PARA CLASIFICAR?

Ante este panorama, la única vía de supervivencia para la Bicolor pasa por derrotar a la selección japonesa para llegar a tres unidades y asegurar el tercer lugar del grupo. Cualquier otro resultado, ya sea un empate o una derrota, significaría la eliminación automática del torneo juvenil. Sin embargo, conseguir la victoria tampoco garantiza el boleto a la siguiente fase de manera directa. Dado que el formato del campeonato clasifica a los ocho mejores terceros lugares, Honduras necesita ganar preferiblemente por un marcador abultado para revertir su actual diferencia de goles de -4. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Además de hacer su tarea en el terreno de juego, el cuerpo técnico y los jugadores deberán estar muy pendientes de lo que ocurra en el resto de los grupos. La clasificación dependerá de que otras selecciones que finalicen en la tercera casilla cierren la fase inicial con registros inferiores a los del conjunto centroamericano.

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