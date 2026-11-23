La Selección Sub-17 de Honduras afronta este martes un partido decisivo en sus aspiraciones de continuar con vida en el Mundial de la FIFA Qatar 2026. La Bicolor se mide ante Colombia por la segunda jornada de la fase de grupos, obligada a reaccionar después de un debut complicado y con la presión de conseguir un resultado que le permita mantener la esperanza de avanzar a la siguiente ronda de la competición.

El combinado catracho, dirigido por Merling Paz, llega a este compromiso tras caer 2-0 frente a Serbia, un resultado que encendió las alarmas y dejó a Honduras con la necesidad de sumar en su segunda presentación mundialista. La derrota obliga a la 'Mini H' a pasar página rápidamente, corregir los errores mostrados en el estreno y afrontar el desafío con una mentalidad diferente ante uno de los rivales más exigentes de su grupo. Los catrachos necesitan elevar su nivel competitivo, tener mayor precisión en los últimos metros y evitar errores que puedan facilitar el trabajo de su adversario. Contra Colombia, la concentración defensiva será fundamental, especialmente frente a un equipo que demostró contundencia en su primer compromiso. La misión no será sencilla. Del otro lado estará una escuadra cafetera que comenzó su participación en Qatar con autoridad, al derrotar 2-0 a Japón. Los colombianos llegan con confianza, argumentos futbolísticos y el respaldo de una generación que conquistó el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2026, una consagración que representó un nuevo capítulo en la historia de sus categorías menores. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

⚽️ ¡TODO LISTO PARA EL PRÓXIMO DESAFÍO!La Selección Nacional U-17 completó su última sesión de trabajo en Qatar, previo a su segundo compromiso mundialista ante Colombia.🇭🇳 Honduras 🆚 Colombia 🇨🇴 📅 Martes 24 de noviembre 🕤 9:30 a. m. | Hora de Honduras¡Vamos, Honduras! 🇭🇳#LaHU17Mundialista #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 23, 2026

En medio de la presión deportiva, Honduras también afronta una situación extradeportiva que ha generado ruido alrededor de la delegación nacional. El caso de Christopher Batiz, mediocampista vinculado al Seattle Sounders, se convirtió en uno de los temas de conversación después de que abandonara la concentración antes del compromiso contra Colombia. Según la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), el padre del jugador expresó su inconformidad ante el cuerpo técnico debido a que su hijo no tuvo participación en el encuentro frente a Serbia.