La Comisión Nacional de Disciplina dio a conocer las sanciones contra el CD Vida y el FAS luego del escandaloso enfrentamiento que protagonizaron jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y aficionados de ambos clubes durante el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado el pasado 21 de noviembre en la cancha Municipal Ceibeño de La Ceiba.

El organismo disciplinario determinó castigar económicamente a los dos equipos. El Vida, por su condición de local y por los incidentes registrados, recibió dos multas: una de 15 mil lempiras por incumplir sus obligaciones de seguridad y otra de 10 mil por el enfrentamiento colectivo. Por su parte, el FAS deberá pagar 10 mil lempiras por los disturbios ocurridos al finalizar el compromiso.

Pero las consecuencias no quedaron únicamente en el aspecto económico. La Comisión también impuso tres partidos de suspensión a siete jugadores y un utilero del conjunto salvadoreño: Edilson Mina, Steven Rodríguez, Wilmar Lozano, Walter Maldonado, Darwin Castro, Héctor Oliva, Jefferson Flores y Pablo Reyes.