El fútbol brasileño amaneció este jueves con una noticia de alto impacto policial tras la detención del delantero del Vasco da Gama, David Correa da Fonseca, conocido deportivamente como 'DVD'. Agentes de las policías civiles de Río de Janeiro y Espírito Santo irrumpieron de manera sorpresiva en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa, ubicado en el barrio de Jacarepaguá, para ejecutar una orden de prisión preventiva en contra del atacante de 31 años.

La orden judicial fue emitida por la justicia del estado de Espírito Santo en el marco de una amplia investigación que vincula al futbolista con una peligrosa organización criminal. De acuerdo con los expedientes del caso, las autoridades indagan la presunta participación de Correa en una red dedicada al tráfico de drogas y armas, además de atribuirle delitos graves como tentativa de homicidio y obstrucción a la justicia. El detonante inmediato de la captura fue el hallazgo de conversaciones telefónicas y testimonios que comprometen directamente al jugador con un presunto intento de soborno. Según los investigadores, el delantero habría ofrecido cerca de 5.000 reales brasileños (unos 872 dólares) para comprar el silencio de testigos clave y lograr que modificaran sus declaraciones respecto a un intento de homicidio ocurrido previamente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

⚠️🇧🇷 LA POLICIA FUE A BUSCAR A DAVID, JUGADOR DE VASCO, MIENTRAS ENTRENABA.Informan que es investigado por intento de homicidio, tráfico de drogas y coacción. ⛔️ https://t.co/rbWbvMkxxu — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 26, 2026

El operativo no solo alcanzó al atacante del conjunto carioca, ya que la misma resolución judicial ordenó la prisión preventiva de otro futbolista profesional en activo. Se trata de Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral que milita actualmente en el Vila Nova y cuya ficha pertenece al Santos, quien también es señalado de formar parte de la misma estructura delictiva. La situación legal de David Correa venía complicándose desde hace varios meses dentro de este mismo proceso investigativo. En septiembre pasado, el domicilio del futbolista ya había sido objeto de allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad, y en octubre un juez le había impuesto la retención de su pasaporte como medida cautelar para evitar una posible fuga del país.