Pep Guardiola rompió el silencio respecto a la abrupta salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal y envió un contundente mensaje tanto al futbolista como a los dirigentes lusos. Durante una extensa charla con el exdelantero brasileño Romário, el técnico catalán lamentó el desenlace de la etapa internacional del máximo goleador histórico del fútbol y abogó por un acercamiento que permita cerrar su ciclo a la altura de su legado.

Pep fue enfático al señalar que una figura de la magnitud de Ronaldo no merece despedirse de su selección en medio de controversias. "Tiene que acabar bien, tiene que hacer un esfuerzo Portugal y él para acabar bien. Cristiano no puede salir de esa manera, y la selección portuguesa no puede dejar salir a Cristiano de es amanera. Ha sido un jugador demasiado importante", aseguró. Guardiola añadió que los futbolistas que marcaron una era y dieron tanto a su país tienen el derecho de "salir por la puerta grande" y en sus propios términos, recibiendo el reconocimiento unánime de su afición. El DT reflexionó que la historia de un ídolo no puede juzgarse ni definirse por "uno o dos meses" de desacuerdos con una o dos personas dentro de la estructura federativa, insistiendo en que la perspectiva histórica debe prevalecer sobre las tensiones del momento. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

También repartió responsabilidades y exhortó a ambas partes a ceder para facilitar el reencuentro. Por un lado, pidió a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) que tome la iniciativa de organizar un homenaje oficial para que Cristiano sienta el cariño de todo su país; por otro, aconsejó al propio delantero que dé el primer paso y logre "pasar la página" por el bien de su historia deportiva. Las declaraciones de Guardiola cobran especial relevancia tras el convulso cierre de ciclo que protagonizó el ariete de 41 años hace apenas unas semanas. El pasado 5 de noviembre, Ronaldo anunció oficialmente su retiro definitivo de la selección portuguesa después de 23 años defendiendo la camiseta nacional, poniendo fin de manera inesperada a una era dorada para el balompié luso.

💥 Pep Guardiola hace un llamado para que Portugal le haga un homenaje a Cristiano Ronaldo como se merece.¿Estás de acuerdo con sus palabras?Vía: RomárioTV https://t.co/oEbkdM96iD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 25, 2026