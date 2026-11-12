Eddie revela problemas internos en Real España y sorprende: "Tengo 11 años de no leer redes"

El delantero aurinegro se refirió a la importancia del clásico sampedrano, la lucha por el boleto directo a las semifinales, la sequía de títulos de Real España y las situaciones internas que atraviesa la institución. También habló de las acusaciones que han surgido contra la Liga Nacional. El delantero de Real España, Eddie Hernández, dejó varios mensajes durante la conferencia de prensa previa al clásico sampedrano frente a Marathón. El atacante aurinegro sabe que su equipo se juega mucho más que tres puntos, pues necesita mantenerse en el segundo lugar de la tabla para asegurar la clasificación directa a las semifinales del torneo. Hernández reconoció que el margen de error se ha reducido considerablemente y que los partidos que restan deben afrontarse con la mentalidad de una final. Real España tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja sobre sus perseguidores en las últimas jornadas, pero los empates no le permitieron tomar mayor distancia.

"Ya no hay margen de error. Tenemos un partido directo contra Marathón y, si perdemos, nos complicamos en la clasificación, algo que obviamente no queremos. Ahora debemos afrontarlo como una final. Esperamos que Dios nos permita sacar los seis puntos que tenemos en juego", expresó. El atacante también destacó que el objetivo inmediato del equipo no es obsesionarse con el primer lugar, sino asegurar el boleto directo a las semifinales. Para Hernández, terminar en la cima de la clasificación no garantiza un campeonato, pues considera que el verdadero reto es responder en las instancias decisivas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Nosotros no estamos enfocados en ganar el primer puesto. Vamos objetivo por objetivo. El primero es clasificar y, si Dios nos permite llegar directamente a la semifinal, ahí comienza otro torneo", manifestó. En el plano individual, Eddie también habló sobre su rendimiento goleador y aprovechó para compartir un consejo con los delanteros que atraviesan momentos complicados frente al arco. El experimentado futbolista considera que la tranquilidad es fundamental para superar las rachas sin anotaciones. "Uno como delantero tiene que estar tranquilo, independientemente de las circunstancias o los momentos que pueda atravesar. Cuando se abre el marco, la pelota pega y entra; cuando no, hay que tener paciencia y saber que en cualquier momento llegará. Uno no tiene que desesperarse", explicó.

Además, reveló que desde hace aproximadamente diez u once años dejó de leer comentarios y publicaciones de los medios de comunicación sobre su rendimiento, una decisión que, según explicó, le ha permitido mantener la cabeza fría y concentrarse en su trabajo. "Cuando uno está joven quiere leer todo, sea una nota positiva o negativa, y termina metiéndose en los comentarios. Gracias a Dios ya pasé por eso. Tengo alrededor de diez u once años de no leer absolutamente nada, y eso me da tranquilidad para mantener la cabeza fría", comentó. Otro de los temas abordados fue la polémica que rodea a la Liga Nacional tras las recientes declaraciones del presidente de Olancho. Hernández evitó profundizar en las acusaciones, pero dejó claro que este tipo de señalamientos deben estar respaldados por pruebas. "Es un tema delicado. Para acusar hay que tener pruebas y, cuando alguien hace una declaración de ese tipo, asumo que algo debe tener. Si el presidente de Olancho dijo lo que dijo y tiene pruebas, tendrá que demostrarlo. Cada vez suenan más cosas en la Liga y hay que tener mucho cuidado con eso", señaló. Sin embargo, una de las declaraciones más llamativas llegó cuando fue consultado sobre los nueve años que acumula Real España sin conquistar un título de Liga Nacional y los problemas que, según el jugador, también afectan a la institución.