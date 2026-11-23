El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) se prepara para emitir este martes su fallo definitivo sobre la controversia más tensa en la historia reciente del fútbol africano: la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que despojó a Senegal del título de la Copa Africana de Naciones 2025 para otorgárselo en los despachos a Marruecos. El origen del conflicto se remonta al 18 de enero de 2026 en Rabat, durante una dramática final que terminó en caos reglamentario. En el tiempo añadido del tiempo regular, el árbitro señaló un penal a favor de Marruecos, lo que provocó que los jugadores senegaleses, con la notable excepción de Sadio Mané, abandonaran temporalmente el terreno de juego en señal de protesta.

Aunque el equipo regresó minutos después, Brahim Díaz falló la pena máxima y el encuentro se fue a la prórroga, donde Pape Gueye marcó el 1-0 definitivo que permitió a Senegal levantar el trofeo sobre el césped. Sin embargo, la celebración senegalesa duró apenas dos meses. El pasado 17 de marzo, el Comité de Apelación de la CAF estimó la reclamación oficial presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol y aplicó con rigor los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición, referentes al abandono injustificado del campo sin autorización arbitral. Como consecuencia, el organismo continental declaró el encuentro perdido por incomparecencia para Senegal con un marcador administrativo de 3-0, proclamando oficialmente a Marruecos como campeón del torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Ante lo que consideró una sanción desproporcionada que invalidaba el mérito deportivo obtenido en el campo, la federación senegalesa acudió el 25 de marzo ante el TAS en Lausana, Suiza, solicitando la anulación del dictamen de la CAF y la restitución inmediata de la corona continental. El caso captó la atención del fútbol mundial al enfrentar dos principios fundamentales del deporte: el respeto estricto a las normas disciplinarias en el terreno de juego frente a la validez de un resultado conquistado en la cancha. El proceso entró en su fase decisiva el 8 de octubre, cuando ambas federaciones y representantes legales de la CAF comparecieron en una audiencia a puerta cerrada ante un panel arbitral de alto perfil, presidido por el francés Gérald Simon e integrado por los juristas Luigi Fumagalli y Ulrich Haas. Durante la sesión, la defensa senegalesa argumentó que el retiro fue momentáneo y que el partido concluyó con normalidad tras la reanudación autorizada por el árbitro, mientras que Marruecos y la CAF sostuvieron que la sola salida colectiva del césped configuró una infracción reglamentaria automática.

EL TAS RATIFICARÁ A MARRUECOS COMO CAMPEÓN

En las horas previas al anuncio oficial en Lausana, diversas versiones periodísticas y fuentes cercanas al proceso apuntan a un ambiente de optimismo en Rabat, sugiriendo que el tribunal arbitral respaldará la aplicación reglamentaria de la CAF y ratificará a Marruecos como campeón de la edición 2025.

No obstante, ambas partes aguardan el comunicado formal del TAS, que cerrará de manera inapelable en la vía deportiva ordinaria un expediente que ha mantenido en vilo al continente africano durante más de diez meses. Con la resolución de este martes, el fútbol africano busca pasar la página de un episodio sin precedentes en una final continental y sentar un precedente jurídico clave sobre la conducta de los equipos ante decisiones arbitrales de alta presión. Independientemente del veredicto final, el caso Marruecos-Senegal quedará marcado como el día en que el título más prestigioso de África pasó de definirse en el césped a resolverse en los tribunales.

