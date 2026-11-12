Honduras vs Emiratos Árabes EN VIVO: inusual horario y dónde ver el amistoso

La selección de Honduras jugará este viernes el primero de dos amistosos en el continente asiático y lo hará ante Emiratos Árabes Unidos, combinado que solo tiene una clasificación a Copas del Mundo: Italia 1990. Este será el séptimo encuentro del español José Francisco Molina como DT de Honduras. Su balance hasta el momento es de tres derrotas, dos empates y una victoria. Las caídas se dieron ante Argentina, Surinam y Martinica; se le ganó a Jamaica en Kingston y se empató ante Perú y Jamaica, en Tegucigalpa.

Honduras agendó este encuentro y uno ante Kuwait el 17 de noviembre en Kuwait tras no obtener el boleto a los cuartos de final de Liga de Naciones. La Bicolor quedó por debajo de Guatemala, Jamaica y Surinam (los tres con 7 puntos) y se tuvo que conformar con un cuarto puesto con 4 unidades. Este viernes la "H" enfrentará a una selección que está ubicada en el puesto 66 del ranking FIFA, mientras Honduras es 67, por lo que una victoria haría que el combinado nacional escale posiciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Una baja que tendrá Honduras es Bryan Róchez, quien no pudo atender la convocatoria por temas de papeleo en Portugal; ante ello se llamó a Roberto Osorto del Real España. Tampoco estará Kervin Arriaga que pidió no ser convocado momentáneamente. De cara a este juego y el siguiente ante Kuwait, el DT José Francisco Molina podrá echar mano de cuatro jóvenes que posteriormente se irán al Mundial Sub-17: Mike Arana de Real España, Kevin Pérez de Génesis, Kevin Gyamfi de las inferiores del Espanyol de España y Diego Matute de las inferiores del Celta de Vigo, siempre en España.

Este día, Molina declaró sobre el amistoso: "Será un partido complicado porque ellos tienen futbolistas de origen argentino, brasileño, africano y con un gran entrenador. Nosotros intentaremos seguir implementando nuestro modelo de juego y competir esa tenencia de balón; creo que será disputado".

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