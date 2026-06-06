Voz mundialista: Eduardo Biscayart y su análisis del amistoso Argentina vs Honduras

El periodista y narrador argentino, Eduardo Biscayart, es el gran fichaje para 'La Voz Mundialista' de Diario DIEZ, un proyecto que acompañará cada emoción, cada historia y cada instante inolvidable rumbo a la Copa del Mundo que arranca en cinco días. Mejor conocido como 'Don Bisca', se convierte en una de las principales voces de la cobertura mundialista y como antesala dio su análisis sobre el partido amistoso que disputará este sábado la selección de Argentina contra Honduras en Texas.

Será el primer encuentro de preparación para la Albiceleste y luego se medirá frente a Islandia el martes antes de debutar el día 16 contra Jordania en el Mundial. En una charla con nuestra corresponsaal Jenny Fernández desde Texas, Biscayart asegura que este compromiso contra la Bicolor será importante para que Scaloni saque sus conclusiones de cara al esperado torneo, donde intetará retener el título con sus dirigidos. "Es un partido en el que Scaloni buscará sacar muchas conclusiones, no es como lo dijo en la conferencia o el partido de la cábala. Es un partido elegido ante un rival por sus características físicas que obligará a Argentina a tener ciertas cosas con la pelota, lo que está buscando el entrenador". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE También resaltó que la Albiceletes tiene futbolistas que se están jugando un puesto de titular para el Mundial, ya que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel aún no se recuperan de sus molestias físicas.

"No es un partido más, no es un partido de cábala, seguramente el primer objetivo es que nadie tenga inconvenientes físicos, pero sobre todo se trata de eso, de observar ciertas cosas en este primer compromiso antes del Mundial", sostuvo. Leo Messi estaría descartado para el duelo contra los hondueños por una lesión que sufrió en el último partido del Inter Miami. El capitán se viene recuperando desde hace dos semanas y hasta el pasado jueves entrenó un poco al lado de sus compañeros. "Es normal (su posible ausencia) porque viene de un problema muscular. Ya se le vio entrenando con sus compañeros, quizá tenga algún minutito, seguramente contra Islandia sí va a estar, salvo que tuviera una recaída", considera el comunicador. "El 'Dibu' Martínez no va a jugar ninguno de los dos partidos porque tiene una fractura, aunque no peligra que esté en la lista", explicó sobre el portero argentino.